Молодежь Дона примет участие в международном медиаквесте

"Международный квест проводится уже в третий раз, его целью стало желание научить молодежь современным основам работы в интернете", – добавили представители власти.



Соревнование по цифровой грамотности проходит в режиме онлайн на сайте сетевичок.рф, поэтому принять участие в нем может любой учащийся школы или колледжа, а также дошкольники, возрастное ограничение – от 5 до 20 лет. "Сетевичок" проводят про поддержке Минобрнауки России, Совета Федерации и других государственных структур на территории страны и за рубежом.



В борьбе за главные призы от организаторов – планшеты и антивирусы – участникам предстоит пройти различные курсы, викторины, конкурсы, опросы и тестирования.

