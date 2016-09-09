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Молодежь Дона примет участие в международном медиаквесте

9 сентября 2016, 14:30
Детей и подростков Ростовской области приглашают участвовать в квесте по цифровой и медиаграмотности "Сетевичок", сообщили в администрации региона.

"Международный квест проводится уже в третий раз, его целью стало желание научить молодежь современным основам работы в интернете", – добавили представители власти.

Соревнование по цифровой грамотности проходит в режиме онлайн на сайте сетевичок.рф, поэтому принять участие в нем может любой учащийся школы или колледжа, а также дошкольники, возрастное ограничение – от 5 до 20 лет. "Сетевичок" проводят про поддержке Минобрнауки России, Совета Федерации и других государственных структур на территории страны и за рубежом.

В борьбе за главные призы от организаторов – планшеты и антивирусы – участникам предстоит пройти различные курсы, викторины, конкурсы, опросы и тестирования.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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