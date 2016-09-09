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Счетная палата проверит расходование бюджета в районах Дона

9 сентября 2016, 13:51
Контрольно-счетная палата Ростовской области с 12 сентября приступит к проверке районов региона, рассказали в ведомстве.

"Орган проведет аудит эффективности, результативности и экономности использования средств, которые областной бюджет предоставляет муниципалитетам", – сообщили в cчетной палате.

Кроме того, проверке подвергнут соблюдение местными властями условий получения межбюджетных трансфертов. В Дубовском районе аудит пройдет в два этапа: с 19 по 23 сентября и с 26 сентября по 7 октября 2016 года.

В частности, специалисты обратят внимание на использование бюджета на осуществление руководства в сфере установленных функций.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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