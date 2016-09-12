Фонд Кадырова подарил жителям Дона 3 тыс баранов для жертвоприношений

Posted 12 сентября 2016, 12:12
Published 12 сентября 2016, 12:12
Modified 11 сентября 2022, 15:50
Updated 11 сентября 2022, 15:50
Решение о проведении такой крупномасштабной благотворительной акции приняла вдова Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани и мать действующего президента Чечни Рамзана Кадырова. Кроме жителей донского региона, помощь от фонда получат нуждающиеся семьи в Дагестане, Ингушетии, КБР, КЧР, Адыгее, Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской области и Северной Осетии. Всего в рамках акции было закуплено 60 тысяч овец, 100 верблюдов, большое количество голов КРС.
"Аймани Несиевна сделала все, чтобы малоимущие семьи смогли выполнить предписания Курбан-Байрам", - говорится в сообщении.