Фонд Кадырова подарил жителям Дона 3 тыс баранов для жертвоприношений

Решение о проведении такой крупномасштабной благотворительной акции приняла вдова Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани и мать действующего президента Чечни Рамзана Кадырова. Кроме жителей донского региона, помощь от фонда получат нуждающиеся семьи в Дагестане, Ингушетии, КБР, КЧР, Адыгее, Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской области и Северной Осетии. Всего в рамках акции было закуплено 60 тысяч овец, 100 верблюдов, большое количество голов КРС.

