rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2016, 12:12

Published 12 сентября 2016, 12:12

Modified 11 сентября 2022, 15:50

Updated 11 сентября 2022, 15:50

Фонд Кадырова подарил жителям Дона 3 тыс баранов для жертвоприношений

12 сентября 2016, 12:12
Благотворительный фонд Ахмата Кадырова в рамках акции, приуроченной к празднику Курбан-Байрама, подарил нуждающимся жителям Ростовской области 3 тысячи баранов для жертвоприношений, говорится в профиле фонда в сети Instagram.

Решение о проведении такой крупномасштабной благотворительной акции приняла вдова Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани и мать действующего президента Чечни Рамзана Кадырова. Кроме жителей донского региона, помощь от фонда получат нуждающиеся семьи в Дагестане, Ингушетии, КБР, КЧР, Адыгее, Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской области и Северной Осетии. Всего в рамках акции было закуплено 60 тысяч овец, 100 верблюдов, большое количество голов КРС.

"Аймани Несиевна сделала все, чтобы малоимущие семьи смогли выполнить предписания Курбан-Байрам", - говорится в сообщении.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика