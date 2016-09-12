Хоккеисты "Ростова" не могут поделить арену с гандболистками

"Как только мы узнали календарь игр на будущий сезон, мы оповестили руководство Дворца спорта. Сейчас в последний момент мы узнаем, что у нас опять накладки. Наши матчи 19 октября и 22 декабря будут приходить одновременно с Чемпионатом России по гандболу", — говорит он.

