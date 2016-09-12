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Хоккеисты "Ростова" не могут поделить арену с гандболистками

12 сентября 2016, 13:31
Хоккейный клуб "Ростов" не может перенести домашние матчи Высшей хоккейной лиги, которые будут проходить в Ростове-на-Дону одновременно с Чемпионатом России по гандболу, сообщил журналистам главный тренер команды Григорий Пантелеев.

"Как только мы узнали календарь игр на будущий сезон, мы оповестили руководство Дворца спорта. Сейчас в последний момент мы узнаем, что у нас опять накладки. Наши матчи 19 октября и 22 декабря будут приходить одновременно с Чемпионатом России по гандболу", — говорит он.

Перенести на другой день "спаренные" матчи первого этапа, которые будут проходить на домашних стадионах и в гостях, хоккейному клубу крайне сложно. Сыграть их на тренировочной арене команды не позволит руководство ВХЛ.

"Мы всегда очень тесно сотрудничали с гандбольным клубом, но на данный момент хотелось бы обоюдных уступок. Мы предоставляли их на протяжение двух предшествующих сезонов", — отметил руководитель PR-отдела клуба Карен Егоров.

Два года подряд ростовская женская команда по гандболу "Ростов-Дон" берет Кубок страны. В прошлом сезоне ВХЛ хоккейный клуб "Ростов" занял второе место.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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