Хоккеисты "Ростова" не могут поделить арену с гандболистками

"Как только мы узнали календарь игр на будущий сезон, мы оповестили руководство Дворца спорта. Сейчас в последний момент мы узнаем, что у нас опять накладки. Наши матчи 19 октября и 22 декабря будут приходить одновременно с Чемпионатом России по гандболу", — говорит он.
Перенести на другой день "спаренные" матчи первого этапа, которые будут проходить на домашних стадионах и в гостях, хоккейному клубу крайне сложно. Сыграть их на тренировочной арене команды не позволит руководство ВХЛ.
"Мы всегда очень тесно сотрудничали с гандбольным клубом, но на данный момент хотелось бы обоюдных уступок. Мы предоставляли их на протяжение двух предшествующих сезонов", — отметил руководитель PR-отдела клуба Карен Егоров.
Два года подряд ростовская женская команда по гандболу "Ростов-Дон" берет Кубок страны. В прошлом сезоне ВХЛ хоккейный клуб "Ростов" занял второе место.