Почти сутки составила общая задержка поездов СКЖД с начала года

“Почти суточное опоздание поездов сложилось в результате автомобильных аварий на переездах. В частности, в Ростовской области в течение 2016 года таких происшествий зафиксировано 3 случая, наибольшее количество подобных ДТП, а именно 5, произошло на Кубани” , - говорится в сообщении.