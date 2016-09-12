Почти сутки составила общая задержка поездов СКЖД с начала года

Posted 12 сентября 2016, 09:04
Published 12 сентября 2016, 09:04
Modified 11 сентября 2022, 15:50
Updated 11 сентября 2022, 15:50
“Почти суточное опоздание поездов сложилось в результате автомобильных аварий на переездах. В частности, в Ростовской области в течение 2016 года таких происшествий зафиксировано 3 случая, наибольшее количество подобных ДТП, а именно 5, произошло на Кубани” , - говорится в сообщении.
Всего же с начала года на СКЖД произошла 21 автомобильная авария, в результате погибли 3 человека.