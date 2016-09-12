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Posted 12 сентября 2016, 09:04

Published 12 сентября 2016, 09:04

Modified 11 сентября 2022, 15:50

Updated 11 сентября 2022, 15:50

Почти сутки составила общая задержка поездов СКЖД с начала года

12 сентября 2016, 09:04
Задержка поездов Северо-Кавказской железной дороги по вине автолюбителей составила почти 23 часа, сообщает пресс-служба организации.

“Почти суточное опоздание поездов сложилось в результате автомобильных аварий на переездах. В частности, в Ростовской области в течение 2016 года таких происшествий зафиксировано 3 случая, наибольшее количество подобных ДТП, а именно 5, произошло на Кубани” , - говорится в сообщении.

Всего же с начала года на СКЖД произошла 21 автомобильная авария, в результате погибли 3 человека.

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