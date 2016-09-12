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Жители Дона пойдут под суд за нападение на бизнесмена и кражу 6 млн руб

12 сентября 2016, 14:42
В Шахтах Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении двоих членов банды, которых обвиняют в вооруженном нападении на бизнесмена и краже у него 6,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник областная прокуратура.

"По данным следствия, всего в банде состояли три человека. В отношении одного из них дело выделили в отдельное производство. Фигуранты пробрались на стоянку, где бизнесмен паркует авто, и связали охранника. После этого они с пистолетами напали на предпринимателя и украли у него примерно 6,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что также подсудимых обвиняют в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков и незаконном завладении госномерами.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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