Жители Дона пойдут под суд за нападение на бизнесмена и кражу 6 млн руб

"По данным следствия, всего в банде состояли три человека. В отношении одного из них дело выделили в отдельное производство. Фигуранты пробрались на стоянку, где бизнесмен паркует авто, и связали охранника. После этого они с пистолетами напали на предпринимателя и украли у него примерно 6,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.