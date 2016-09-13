Букмекеры предсказывают "сухую" победу "Баварии" над "Ростовом"

По данным конторы "Фонбет", эксперты прогнозируют "сухую" победу "Баварии".
"Главная задача – выглядеть достойно и избежать разгромного поражения. Все же едва ли "желто-синим" реально можно рассчитывать даже на ничью", - отмечено в сообщении.
В свою очередь, по информации сайта ligastavok.ru, эта игра будет одной из самых удивительных в Лиге Чемпионов. При этом даже поражение в один-два мяча будет удачным исходом для "Ростова".
Коэффициент на победу "Баварии" составляет 1,07, на победу "Ростова" - 21.