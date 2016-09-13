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Букмекеры предсказывают "сухую" победу "Баварии" над "Ростовом"

13 сентября 2016, 10:08
Эксперты букмекерских контор не верят в победу футбольной команды "Ростов" в матче с "Баварией", который пройдет во вторник, эта информация появилась на сайтах организаций.

По данным конторы "Фонбет", эксперты прогнозируют "сухую" победу "Баварии".

"Главная задача – выглядеть достойно и избежать разгромного поражения. Все же едва ли "желто-синим" реально можно рассчитывать даже на ничью", - отмечено в сообщении.

В свою очередь, по информации сайта ligastavok.ru, эта игра будет одной из самых удивительных в Лиге Чемпионов. При этом даже поражение в один-два мяча будет удачным исходом для "Ростова".

Коэффициент на победу "Баварии" составляет 1,07, на победу "Ростова" - 21.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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