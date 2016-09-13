rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2016, 09:31

Published 13 сентября 2016, 09:31

Modified 11 сентября 2022, 08:30

Updated 11 сентября 2022, 08:30

"Фестиваль русской утки" начнется с Ростова

13 сентября 2016, 09:31
Гастрономический "Фестиваль русской утки" откроется в Ростове-на-Дону 18 сентября мастер-классами шеф-поваров известных городских ресторанов на Набережной донской столицы, сообщает пресс-служба мероприятия.

“Кроме того, на Набережной пройдет массовое мероприятие "Фудмаркет у ресторана "Пирс". Два ростовских ресторана, "Полный фарш" и "Понтон", посоревнуются в приготовлении всевозможных блюд из утки – от запеченной с курагой и яблоками утиной грудки до китайских утиных вон-тон (представляют собой пельмени в супе)”, - говорится в сообщении.

Сам фестиваль продлится 2 недели и успеет посетить более 30 городов России.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика