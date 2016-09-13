"Фестиваль русской утки" начнется с Ростова

“Кроме того, на Набережной пройдет массовое мероприятие "Фудмаркет у ресторана "Пирс". Два ростовских ресторана, "Полный фарш" и "Понтон", посоревнуются в приготовлении всевозможных блюд из утки – от запеченной с курагой и яблоками утиной грудки до китайских утиных вон-тон (представляют собой пельмени в супе)”, - говорится в сообщении.