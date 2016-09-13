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Posted 13 сентября 2016, 05:09

Published 13 сентября 2016, 05:09

Modified 11 сентября 2022, 15:49

Updated 11 сентября 2022, 15:49

Ростовская область вошла в топ-10 криминальных регионов России

13 сентября 2016, 05:09
Ростовская область вновь вошла в число самых криминальных регионов России, сообщает портал правовой статистики.

По числу совершенных преступлений Дон занимает 8-ю строчку национального антирейтинга по итогам 1-го полугодия текущего года. За этот период в регионе было совершено свыше 36 тысяч преступлений, из них 1,1 тысячи особо тяжких.

"Кроме того, донской регион вошел в число субъектов РФ с наибольшим числом нераскрытых преступлений, на начало июля текущего года их было зарегистрировано больше 16,1 тысячи", - говорится в исследовании.

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