Ростовская область вошла в топ-10 криминальных регионов России

Posted 13 сентября 2016, 05:09
Published 13 сентября 2016, 05:09
Modified 11 сентября 2022, 15:49
Updated 11 сентября 2022, 15:49
По числу совершенных преступлений Дон занимает 8-ю строчку национального антирейтинга по итогам 1-го полугодия текущего года. За этот период в регионе было совершено свыше 36 тысяч преступлений, из них 1,1 тысячи особо тяжких.
"Кроме того, донской регион вошел в число субъектов РФ с наибольшим числом нераскрытых преступлений, на начало июля текущего года их было зарегистрировано больше 16,1 тысячи", - говорится в исследовании.