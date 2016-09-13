Шнуров обошел ростовского рэпера в голосовании на премию "Человек года"

Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, не получил в понедельник премию "Человек года" в номинации "Музыкант года" по версии мужского журнала GQ, сообщает издание.

Награда досталась лидеру скандально известной группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Кроме Басты и Шнурова, на звание Человека года претендовали Дмитрий Хворостовский, Владимир Юровский и рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron. "Баста был номинирован на премию за саундтреки к фильмам Сергея Соловьева "Ке-ды" и Петра Буслова "Родина". Кроме того, Вакуленко дал концерт в Кремле и выпустил двухчасовой двойной альбом", - следует из сообщения GQ.