Шнуров обошел ростовского рэпера в голосовании на премию "Человек года"

Posted 13 сентября 2016, 04:22
Published 13 сентября 2016, 04:22
Modified 11 сентября 2022, 15:49
Updated 11 сентября 2022, 15:49
Награда досталась лидеру скандально известной группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Кроме Басты и Шнурова, на звание Человека года претендовали Дмитрий Хворостовский, Владимир Юровский и рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron.
"Баста был номинирован на премию за саундтреки к фильмам Сергея Соловьева "Ке-ды" и Петра Буслова "Родина". Кроме того, Вакуленко дал концерт в Кремле и выпустил двухчасовой двойной альбом", - следует из сообщения GQ.