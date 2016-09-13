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Posted 13 сентября 2016, 04:22

Published 13 сентября 2016, 04:22

Modified 11 сентября 2022, 15:49

Updated 11 сентября 2022, 15:49

Шнуров обошел ростовского рэпера в голосовании на премию "Человек года"

13 сентября 2016, 04:22
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, не получил в понедельник премию "Человек года" в номинации "Музыкант года" по версии мужского журнала GQ, сообщает издание.

Награда досталась лидеру скандально известной группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Кроме Басты и Шнурова, на звание Человека года претендовали Дмитрий Хворостовский, Владимир Юровский и рэпер Мирон Федоров, выступающий  под псевдонимом Oxxxymiron.

"Баста был номинирован на премию за саундтреки к фильмам Сергея Соловьева "Ке-ды" и Петра Буслова "Родина". Кроме того, Вакуленко дал концерт в Кремле и выпустил двухчасовой двойной альбом", - следует из сообщения GQ.

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