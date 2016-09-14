Бродячий бешеный пес покусал женщину в Ростовской области

“На потерпевшую напал пес, внешне похожий на кавказскую овчарку. После обращения женщины в медпункт на место происшествия выехали специалисты, которые и обнаружили павшее животное”, - говорится в сообщении.
Еще один случай заболевания бешенством выявили у молодого лисенка, подстреленного в хуторе Топилин. По словам очевидцев, животное выглядело больным и подходило к людскому жилью. Местный житель подстрелил лиса, вызванные специалисты обнаружили у зверя бешенство.
В районах, где были выявлены больные животные, проводятся профилактические мероприятия.