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Бродячий бешеный пес покусал женщину в Ростовской области

14 сентября 2016, 14:04
Жительницу села Заветное Ростовской области покусал бродячий пес, больной бешенством, сообщает региональная станция по борьбе с болезнями животных.

“На потерпевшую напал пес, внешне похожий на кавказскую овчарку. После обращения женщины в медпункт на место происшествия выехали специалисты, которые и обнаружили павшее животное”, - говорится в сообщении.

Еще один случай заболевания бешенством выявили у молодого лисенка, подстреленного в хуторе Топилин. По словам очевидцев, животное выглядело больным и подходило к людскому жилью. Местный житель подстрелил лиса, вызванные специалисты обнаружили у зверя бешенство.

В районах, где были выявлены больные животные, проводятся профилактические мероприятия.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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