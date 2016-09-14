"Хлеб первого сорта подорожал на 3% - с 27,90 до 28,77 рубля", - рассказал Черных.
По его словам, подорожание хлеба может быть связано как с изменением курса валют, там и с изменением цен на производственные потребности, такие как транспортные услуги, расходы на заработные платы и всего лишь на одну треть цена хлеба зависит непосредственно от стоимости сырья.
Однако, несмотря на подорожание, донской хлеб держит позицию самого дешевого хлеба на юге России с ценой 33,24 рубля на 5 сентября 2016 года, как отметил Черных.