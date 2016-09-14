rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Омбудсмены смогут отстаивать права предпринимателей в суде

14 сентября 2016, 08:38
Уполномоченные по защите прав предпринимателей смогут стать официальными защитниками своих подопечных в уголовных процессах и будут иметь право знакомиться с документами наравне с адвокатами, сообщил во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

"Мы выступили с предложением внести изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей и предоставить нам иммунитет от дачи свидетельских показаний", — говорит он.

По его словам, в некоторых регионах РФ неоднократно были прецеденты, когда омбудсмена вызывали на допрос в качестве свидетеля, который мог получить информацию от подсудимого, а затем отстраняли его от дела. Он не имел права общаться с прессой и присутствовать в зале суда до дачи свидетельских показаний. "Таким образом, уполномоченного просто выводили из игры — он не мог исполнять свои функции по защите прав предпринимателей", — считает Дереза.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00