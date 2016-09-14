Омбудсмены смогут отстаивать права предпринимателей в суде

По его словам, в некоторых регионах РФ неоднократно были прецеденты, когда омбудсмена вызывали на допрос в качестве свидетеля, который мог получить информацию от подсудимого, а затем отстраняли его от дела. Он не имел права общаться с прессой и присутствовать в зале суда до дачи свидетельских показаний. "Таким образом, уполномоченного просто выводили из игры — он не мог исполнять свои функции по защите прав предпринимателей", — считает Дереза.

