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Под Ростовом появится крупнейшая в регионе грибная ферма

14 сентября 2016, 13:21
В поселке Овощном Ростовской области построят крупнейшую в регионе шампиньонную ферму, сообщила журналисту RostovGazeta специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Азовского района.

"Проект реализуется на земельных участках, находящихся в собственности компании-инвестора – ООО "Грибов-Дол". Окончание строительства запланировано на 2019 год, однако первая очередь будет введена уже в следующем году. Ориентировочно в области создадут 135 новых рабочих мест", — отмечает собеседник RostovGazeta.

Инвестиции в первую очередь проекта составят 100 миллионов рублей. Это заемные средства компании. Предполагаемая фермерская мощность – до тысячи тонн шампиньонов ежегодно. Отмечается, что к 2019 году она возрастет в пять раз.

По данным Спарк-Интерфакс, ООО "Грибов-Дол" зарегистрировано в Азовском районе Ростовской области с 2007 года. Совладельцами компании выступают предприниматели Владимир Баронов, Евгений Костяков и Константин Остапкевич. Помимо данной компании, им принадлежат также ООО "ВЕК" в Волгограде, ООО "Вектор" и ООО "Прод-торг", занимающиеся производством и реализацией пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, а также ООО "Реванш" — по сдаче нежилого имущества в аренду.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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