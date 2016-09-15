Кремль готов помочь WADA в расследовании атак хакеров

“Если российская сторона получит соответствующий запрос, то, несомненно, окажет помощь в расследовании. Что уже сейчас можно сказать с полной уверенностью, это то, что официальная Москва не причастна к этим атакам”, - передает СМИ ответ Пескова на вопросы журналистов.
Также издание поделилось комментариями своего источника в силовых структурах, высказавшего мнение, что вероятность обращения WADA за помощью к России ничтожно мала, для этого у агентства должны быть неопровержимые доказательства русского вмешательства и кристальная чистота всех архивов, что маловероятно.
Напомним, накануне WADA обвинила Россию в причастности к кибератакам на агентство.