Кремль готов помочь WADA в расследовании атак хакеров

“Если российская сторона получит соответствующий запрос, то, несомненно, окажет помощь в расследовании. Что уже сейчас можно сказать с полной уверенностью, это то, что официальная Москва не причастна к этим атакам”, - передает СМИ ответ Пескова на вопросы журналистов.