Показывать игры ЛЧ на экранах городских парков предложил житель Ростова

Posted 15 сентября 2016, 04:24
Published 15 сентября 2016, 04:24
Modified 11 сентября 2022, 15:48
Updated 11 сентября 2022, 15:48
“Предлагается показывать матчи престижного европейского первенства с участием ростовского клуба. Футболисты "Ростова" впервые выступают на соревнованиях такого уровня и нуждаются во всесторонней поддержке болельщиков”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что не все поддержали такое предложение. В частности, прозвучали сомнения в реальности замены оплачиваемой рекламы на бесплатную трансляцию и опасения по поводу превращения культурного просмотра в банальную пьянку.