rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2016, 04:24

Published 15 сентября 2016, 04:24

Modified 11 сентября 2022, 15:48

Updated 11 сентября 2022, 15:48

Показывать игры ЛЧ на экранах городских парков предложил житель Ростова

15 сентября 2016, 04:24
С предложением поменять рекламные ролики на трансляцию матчей Лиги чемпионов на экранах городских парков выступил житель донской столицы, сообщается в группе ФК "Ростов" в социальной сети "ВКонтакте".

“Предлагается показывать матчи престижного европейского первенства с участием ростовского клуба. Футболисты "Ростова" впервые выступают на соревнованиях такого уровня и нуждаются во всесторонней поддержке болельщиков”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что не все поддержали такое предложение. В частности, прозвучали сомнения в реальности замены оплачиваемой рекламы на бесплатную трансляцию и опасения по поводу превращения культурного просмотра в банальную пьянку.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика