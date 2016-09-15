УК в Ростове заставили отремонтировать текущую крышу после жалоб жильцов

Из-за аварийного состояния крыши даже небольшой дождь оборачивался головной болью для владельцев квартир на верхнем этаже, потолки в квартирах и подъезде постоянно заливало. Из-за сырости отслоилась штукатурка на стенах в подъезде и на цоколе дома, по фасаду пошли трещины.