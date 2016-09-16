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Posted 16 сентября 2016, 12:16

Published 16 сентября 2016, 12:16

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Оклад будущего мэра Таганрога составит 21,1 тыс руб

16 сентября 2016, 12:16
Оклад будущего градоначальника Таганрога составит всего 21,1 тысячи рублей, следует из проекта документа о проведении конкурса на должность главы администрации, размещенного на сайте городских властей.

Согласно данному документу, кроме оклада, будущему главе города положены различные надбавки и премии. Так, например, ежемесячная квалификационная набавка будет составлять половину оклада, кроме нее, руководителю администрации положена надбавка за выслугу лет, за особые условия службы (максимум в размере двух окладов) и другие денежные поощрения.

Документ пока никем не подписан, дата проведения конкурса также не определена.

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