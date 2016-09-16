Оклад будущего мэра Таганрога составит 21,1 тыс руб

Posted 16 сентября 2016, 12:16
Published 16 сентября 2016, 12:16
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
Согласно данному документу, кроме оклада, будущему главе города положены различные надбавки и премии. Так, например, ежемесячная квалификационная набавка будет составлять половину оклада, кроме нее, руководителю администрации положена надбавка за выслугу лет, за особые условия службы (максимум в размере двух окладов) и другие денежные поощрения.
Документ пока никем не подписан, дата проведения конкурса также не определена.