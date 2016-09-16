Путин посетит Ростовскую область и осмотрит аэропорт "Южный"
16 сентября 2016, 08:51
Президент РФ Владимир Путин решил посетить строящийся на территории Ростовской области аэропортовый комплекс "Южный", сообщил глава государства в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития транспортной инфраструктуры ЮФО.
Владимир Путин пожелал лично убедиться, что строительство нового аэропорта в Ростове идет в нужном темпе и в соответствии с графиком.
Региональные власти неоднократно отчитывались, что строительство ведется в соответствии с графиком.