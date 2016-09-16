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Путин посетит Ростовскую область и осмотрит аэропорт "Южный"

16 сентября 2016, 08:51
Президент РФ Владимир Путин решил посетить строящийся на территории Ростовской области аэропортовый комплекс "Южный", сообщил глава государства в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития транспортной инфраструктуры ЮФО.

Владимир Путин пожелал  лично убедиться, что строительство  нового аэропорта в Ростове идет в нужном темпе и  в соответствии с графиком.

Региональные власти неоднократно отчитывались, что строительство ведется в соответствии с графиком.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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