Взятки в ЮФУ носят не системный характер - источник

По его данным, в четверг вечером в новом кампусе общежития университета за переселение из старого общежития в новое студентка решила отблагодарить сотрудников, имеющих отношение к размещению, материально, но уже после того, как с ней подписали новые договоры и выдали ключи. По данным СМИ, речь идет о 20 тысячах рублей. Данный факт был выявлен полицией во время оперативно-розыскных мероприятий, троих задержали. Среди них — сотрудники департамента социальной и молодежной политики и комендант общежития. Двое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию и к настоящему времени уже не работают в университете.