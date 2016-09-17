Взятки в ЮФУ носят не системный характер - источник

По его данным, в четверг вечером в новом кампусе общежития университета за переселение из старого общежития в новое студентка решила отблагодарить сотрудников, имеющих отношение к размещению, материально, но уже после того, как с ней подписали новые договоры и выдали ключи. По данным СМИ, речь идет о 20 тысячах рублей. Данный факт был выявлен полицией во время оперативно-розыскных мероприятий, троих задержали. Среди них — сотрудники департамента социальной и молодежной политики и комендант общежития. Двое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию и к настоящему времени уже не работают в университете.
"Получение взятки сотрудниками университета не является слаженной системой, это скорее единичный случай", — отмечает собеседник RostovGazeta, добавляя, что задержанные никому и никогда не предлагали заплатить за размещение в общежитии, тем более не называли никаких сумм.
В этом году изменилась процедура заселения в общежития университета. В приоритете на жилье в новых общежитиях на улице Зорге, 21 (а именно за них всегда идет борьба) были студенты с наивысшими баллами по ЕГЭ, оказавшиеся в первой четверке поступивших. Остальных студентов по списку определяли в общежития секционного и коридорного типа на улице Зорге, 28 и в переулке Днепровском, 118. Затем, когда стало ясно, что в новых кампусах еще остались места, начали переселять целевиков — они шли вне основного конкурса. Среди них и оказался "благодарный студент".
"Может, это месть. Были случаи, когда родители с детьми с более низкими баллами в открытую предлагали конверты, пытаясь получить хоть какое-то койкоместо. Им отказали в первоочередном размещении. Некоторые из них грозились связями в МВД", — говорит еще один собеседник агентства, оставшийся работать на лето на заселении в общежитии ЮФУ.
В очереди на заселение сейчас находятся около 200 человек. Всех их обещают разместить до конца ноября, когда из общежития съедут выпускники, последипломники и отказавшиеся от проживания.