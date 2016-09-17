Задержанных сотрудников ЮФУ отстранили от должностей

Это не первый скандал с этим учреждением. В прошлом году завели уголовное дело по факту мошенничества, когда ректорат закупил элитную испанскую мебель для актового зала. Университет опубликовал документы на портале госзакупок, но приобрел мебель, которая не соответствовала начальной заявке.