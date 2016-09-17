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Задержанных сотрудников ЮФУ отстранили от должностей

17 сентября 2016, 12:10
В Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону отстранили от занимаемых должностей трех сотрудников после скандала со взятками за места в общежитии, рассказал RostovGazeta работник вуза.

"Трех работников отстранили от должностей на основании заявлений об увольнении по собственному желанию. Также в соответствии с письмом регионального УМВД были предоставлены сведения в отношении них в связи с проверкой", - отметил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что сотрудников вуза задержали за получение от учащихся по 20 тысяч рублей за место в общежитии. Также сообщалось, что проводились обыски в главном здании.

Представитель вуза уточнил, что предоставление мест в общежитии за допвознаграждение не предусматривается.

Это не первый скандал с этим учреждением. В прошлом году завели уголовное дело по факту мошенничества, когда ректорат закупил элитную испанскую мебель для актового зала. Университет опубликовал документы на портале госзакупок, но приобрел мебель, которая не соответствовала начальной заявке.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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