Глава избиркома Дона хочет видеть Бердыева в Госдуме

"Я с этим избирателем согласен, но с точки зрения закона все зависит от того, где он сделал эту надпись в бюллетени. Если напротив фамилии одного из выдвинутых кандидатов, то его голос могут зачесть за этого кандидата в независимости от содержания надписи", - отметил Юсов.