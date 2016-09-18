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Глава избиркома Дона хочет видеть Бердыева в Госдуме

18 сентября 2016, 15:38
Глава избиркома Ростовской области Сергей Юсов поддержал инициативу избирателей внести вице-президента и тренера футбольного клуба "Ростов" Курбана Бердыева в бюллетени на выборах депутатов в Государственную думу, сообщил на пресс-конференции сам Юсов.

В социальных сетях появилась фотография бюллетеня, где одним из кандидатов является Курбан Бердыев. Напротив его фамилии избиратель поставил отметку.

"Я с этим избирателем согласен, но с точки зрения закона все зависит от того, где он сделал эту надпись в бюллетени. Если напротив фамилии одного из выдвинутых кандидатов, то его голос могут зачесть за этого кандидата в независимости от содержания надписи", - отметил Юсов.

Однако, по словам главы регионального избиркома, при подсчете голосов его скорее признают недействительным.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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