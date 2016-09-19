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Posted 19 сентября 2016, 10:35

Published 19 сентября 2016, 10:35

Modified 11 сентября 2022, 16:32

Updated 11 сентября 2022, 16:32

Бывшего и. о. главы Росаккредитации осудили в Ростове

19 сентября 2016, 10:35
Экс-исполняющего обязанности руководителя Управления Росаккредитации по трем федеральным округам приговорили к реальному сроку и штрафу, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

"Ростовский суд приговорил Валерия Украинского к 4,5 года колонии и штрафу на сумму 1,5 млн рублей", – уточнили в ведомстве.

Украинскому также вынесли запрет на работу в госорганах. Чиновника обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса – в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и растрате.

Согласно материалам следствия и суда, Украинский заключал с частными предприятиями контракты от имени госкомпании по завышенным ценам, бюджет в результате таких махинаций потерял более четырех миллионов рулей.

Помимо этого, осужденный проводил госконтракты по подложным протоколам заседаний комиссии по госзакупкам. Фактически эти договоры никогда не существовали.

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