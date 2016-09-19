Бывшего и. о. главы Росаккредитации осудили в Ростове

Экс-исполняющего обязанности руководителя Управления Росаккредитации по трем федеральным округам приговорили к реальному сроку и штрафу, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

"Ростовский суд приговорил Валерия Украинского к 4,5 года колонии и штрафу на сумму 1,5 млн рублей", – уточнили в ведомстве. Украинскому также вынесли запрет на работу в госорганах. Чиновника обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса – в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и растрате. Согласно материалам следствия и суда, Украинский заключал с частными предприятиями контракты от имени госкомпании по завышенным ценам, бюджет в результате таких махинаций потерял более четырех миллионов рулей. Помимо этого, осужденный проводил госконтракты по подложным протоколам заседаний комиссии по госзакупкам. Фактически эти договоры никогда не существовали.