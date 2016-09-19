Бывшего и. о. главы Росаккредитации осудили в Ростове

Posted 19 сентября 2016, 10:35
Published 19 сентября 2016, 10:35
Modified 11 сентября 2022, 16:32
Updated 11 сентября 2022, 16:32
"Ростовский суд приговорил Валерия Украинского к 4,5 года колонии и штрафу на сумму 1,5 млн рублей", – уточнили в ведомстве.
Украинскому также вынесли запрет на работу в госорганах. Чиновника обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса – в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и растрате.
Согласно материалам следствия и суда, Украинский заключал с частными предприятиями контракты от имени госкомпании по завышенным ценам, бюджет в результате таких махинаций потерял более четырех миллионов рулей.
Помимо этого, осужденный проводил госконтракты по подложным протоколам заседаний комиссии по госзакупкам. Фактически эти договоры никогда не существовали.