rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове планируют увеличить количество ярмарок выходного дня

19 сентября 2016, 08:15
Власти Ростова-на-Дону в целях поддержки местных производителей решат вопрос о проведении регулярных ярмарок выходного дня, рассказали в обладминистрации.

"В прошедшие выходные сезонную сельхозярмарку на Кировском посетил глава администрации Ростова Сергей Горбань. Он оценил ассортимент предлагаемой продукции и обустройство торговых рядов", – пояснили в администрации.

По информации региональных властей, ярмарка на 200 торговых мест занимает площадь более 3 000  кв. м, производители из разных районов области предлагают ростовчанам фермерские продукты от свежего мяса до кондитерских изделий.

Горбань отметил, что город уделяет большое внимание местным производителям, поскольку они предлагают качественные продукты по умеренным ценам. По этой и другим причинам ярмарок в столице Ростовской области станет больше, заключил он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00