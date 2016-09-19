В Ростове планируют увеличить количество ярмарок выходного дня

"В прошедшие выходные сезонную сельхозярмарку на Кировском посетил глава администрации Ростова Сергей Горбань. Он оценил ассортимент предлагаемой продукции и обустройство торговых рядов", – пояснили в администрации.



По информации региональных властей, ярмарка на 200 торговых мест занимает площадь более 3 000 кв. м, производители из разных районов области предлагают ростовчанам фермерские продукты от свежего мяса до кондитерских изделий.



Горбань отметил, что город уделяет большое внимание местным производителям, поскольку они предлагают качественные продукты по умеренным ценам. По этой и другим причинам ярмарок в столице Ростовской области станет больше, заключил он.