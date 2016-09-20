"Газпрому" на Дону запретили отключать газ в Новочеркасске

Ранее появилась информация, что организация во вторник планирует прекратить поставки газа всем предприятиям, имеющим долги за его потребление. По данным представителя "Газпрома", больше всех должны теплосети Таганрога, Азова и Новочеркасска, только их долг составляет более 250 миллионов рублей.