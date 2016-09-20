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"Газпрому" на Дону запретили отключать газ в Новочеркасске

20 сентября 2016, 15:06
Ростовскому отделению "Газпрома" запретили прекращать поставку газа котельной "Тепловые сети" в Новочеркасске Ростовской области, так как это нарушит законодательство, сообщает во вторник областная прокуратура.

"Котельная имеет долг перед организацией, которая планирует прекратить поставку услуг. При этом без тепла останутся местные жители, школы, больницы и интернаты. По закону этого допускать нельзя, что и разъяснили "Газпрому", - сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что организация во вторник планирует прекратить поставки газа всем предприятиям, имеющим долги за его потребление. По данным представителя "Газпрома", больше всех должны теплосети Таганрога, Азова и Новочеркасска, только их долг составляет более 250 миллионов рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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