Ростовчан призвали на один день отказаться от автомобилей

"World Day Without Car – "Международный день без автомобиля" – проходит ежегодно 22 сентября уже на протяжение 18 лет", – уточнили в комитете.
Примечательно, что в некоторых городах местные власти могут запретить на сутки и более движение на личных автомобилях, горожанам приходится пользоваться только общественным транспортом, велосипедами или ходить пешком.
Цель акции – обратить внимание как властей, так и горожан на экологические проблемы мегаполисов. В акции примут участие более 2 000 городов по всему миру.