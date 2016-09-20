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Ростовчан призвали на один день отказаться от автомобилей

20 сентября 2016, 07:05
Комитет по охране окружающей среды Ростова-на-Дону пригласил всех горожан присоединиться к международной акции и отказаться на один день от личного транспорта, сообщили в ведомстве.

"World Day Without Car – "Международный день без автомобиля" – проходит ежегодно 22 сентября уже на протяжение 18 лет", – уточнили в комитете.

Примечательно, что в некоторых городах местные власти могут запретить на сутки и более движение на личных автомобилях, горожанам приходится пользоваться только общественным транспортом, велосипедами или ходить пешком.

Цель акции – обратить внимание как властей, так и горожан на экологические проблемы мегаполисов. В акции примут участие более 2 000 городов по всему миру.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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