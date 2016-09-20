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Съемки "Лавстори" Тодоровского на Дону подошли к концу

20 сентября 2016, 13:15
Съемочная группа полнометражной картины Петра Тодоровского "Лавстори" завершает работу над фильмом, сообщила присутствовавшая на площадке фотограф Евгения Бельковская в разговоре с RostovGazeta.

"Над частью фильма, которую снимали в Ростове-на-Дону, команда Тодоровского работать закончила. Далее группа направится в Геленджик, потом – в Сочи, это уже буквально финальные кадры картины", – рассказала фотограф.

По ее информации, премьера фильма запланирована на февраль 2017 года. "Лавстори. Сны Севы Горелова" – романтическая комедия и роуд-муви кинокомпании "25-й Этаж" и режиссера Петра Тодоровского.

Ростов-на-Дону принял съемочную группу после московского этапа, работа над фильмом в донской столице продолжалась почти неделю на набережной и центральных улицах города. Напомним, команда режиссера оценила достопримечательности Ростова и его гостеприимность.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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