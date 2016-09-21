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Кодекс этики и служебного поведения чиновников приняли на Дону

21 сентября 2016, 13:12
Власти Ростовской области утвердили и приняли единый кодекс этики и служебного поведения госслужащих, рассказали в правительстве региона.

"Кодекс существует с 2011 года, однако ранее он содержал лишь рекомендации. С 21 сентября выполнение всех пунктов документа стало обязательным для чиновников", – сообщил замгубернатора Вадим Артемов по итогам заседания правительства области.

В правилах поведения и этики госслужащих сведены некоторые положения Конституции России, Указа президента "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", а также двух ФЗ – антикоррупционного и регулирующего работу чиновников. По решению губернатора Дона кодексу обязан следовать любой государственный служащий.

Свод правил также включает в себя нормы служебной, профессиональной и деловой этики.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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