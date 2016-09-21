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Ростовские театры готовят специальную программу к ЧМ-2018

21 сентября 2016, 13:59
К Чемпионату мира по футболу 2018 года учреждения культуры Ростова подготовят новую программу, рассказал министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

"Акцент будет сделан на произведениях Шолохова", - сообщает Резванов. В частности, готовится показ его "Поднятой целины", а также "Матери человеческой" по Закруткину, отметил министр. 

Также к ЧМ-2018 планируются два фестиваля: в театре драмы им.Горького пройдут "Российские премьеры", а в Музыкальном театре пройдёт фестиваль классической музыки. Ансамбль "Песни и пляски донских казаков" также готовит новую программу, чтобы удивить гостей города. 

Часть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года будет проведена на строящемся стадионе "Ростов-Арена" на Левом берегу Дона.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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