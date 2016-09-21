Ростовские театры готовят специальную программу к ЧМ-2018

Также к ЧМ-2018 планируются два фестиваля: в театре драмы им.Горького пройдут "Российские премьеры", а в Музыкальном театре пройдёт фестиваль классической музыки. Ансамбль "Песни и пляски донских казаков" также готовит новую программу, чтобы удивить гостей города.