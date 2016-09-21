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СМИ узнали о планах ФСБ дешифровать все переписки россиян

21 сентября 2016, 09:47
Различные ведомства России решают вопрос о технической возможности расшифровки всего трафика, который генерируют россияне, пишет "Коммерсант".

"В режиме онлайн дешифровка потока информации, которой обмениваются жители страны в Интернете, станет частью выполнения "пакета Яровой". Сейчас обсуждением технической стороны таких мер заняты ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг", – пишет издание.

Переписки будут анализировать по "опасным" словам, таким, как "бомба". "Пакет Яровой" уже сейчас обязывает площадки по обмену сообщениями передавать ФСБ данные для дешифровки входящих и исходящих отправлений.

Одним из методов для дешифровки может стать дополнительное оборудование, которое установят на передающей аппаратуре всех операторов связи.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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