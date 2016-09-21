СМИ узнали о планах ФСБ дешифровать все переписки россиян

"В режиме онлайн дешифровка потока информации, которой обмениваются жители страны в Интернете, станет частью выполнения "пакета Яровой". Сейчас обсуждением технической стороны таких мер заняты ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг", – пишет издание.
Переписки будут анализировать по "опасным" словам, таким, как "бомба". "Пакет Яровой" уже сейчас обязывает площадки по обмену сообщениями передавать ФСБ данные для дешифровки входящих и исходящих отправлений.
Одним из методов для дешифровки может стать дополнительное оборудование, которое установят на передающей аппаратуре всех операторов связи.