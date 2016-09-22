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Posted 22 сентября 2016, 11:11

Published 22 сентября 2016, 11:11

Modified 11 сентября 2022, 15:46

Updated 11 сентября 2022, 15:46

"Бинго-Бум" готов оспорить в ВС решение Ростовского облсуда

22 сентября 2016, 11:11
Представители "Бинго-Бум" не согласились с решением Ростовского областного суда и готовы обжаловать его в вышестоящих инстанциях, сообщили в компании.

"Решение суда уже вступило в законную силу, однако мы считаем, что некоторые обстоятельства по делу до сих пор не доказаны, суд применил неправильные правовые нормы. Кроме того, не был учтен срок давности", – пояснили в "Бинго-Бум".

Компания намерена направить кассационную жалобу в президиум Ростовского облсуда, а в случае отсутствия положительного для бизнесмена решения – в Верховный суд России.

Напомним, апелляционную жалобу директора "Бинго-Бум" по факту взыскания с него 511 миллионов рублей за проведение азартных игр оставили без удовлетворения.

#Общество#Новости
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