"Бинго-Бум" готов оспорить в ВС решение Ростовского облсуда

Posted 22 сентября 2016, 11:11
Published 22 сентября 2016, 11:11
Modified 11 сентября 2022, 15:46
Updated 11 сентября 2022, 15:46
"Решение суда уже вступило в законную силу, однако мы считаем, что некоторые обстоятельства по делу до сих пор не доказаны, суд применил неправильные правовые нормы. Кроме того, не был учтен срок давности", – пояснили в "Бинго-Бум".
Компания намерена направить кассационную жалобу в президиум Ростовского облсуда, а в случае отсутствия положительного для бизнесмена решения – в Верховный суд России.
Напомним, апелляционную жалобу директора "Бинго-Бум" по факту взыскания с него 511 миллионов рублей за проведение азартных игр оставили без удовлетворения.