Через 14 лет средняя зарплата ростовчан может вырасти до 114,2 тыс

Документ содержит базовый и оптимистический вариант развития экономики города. По первому зарплата ростовчан через 14 лет должна составлять в среднем 89,6 тысячи рублей, по второму – 114,2 тысячи. Среднегодовая численность населения донской столицы должна составлять 1,16 миллиона человек по базовому сценарию и 1,33 миллиона – по оптимистическому.

Число субъектов малого и среднего бизнеса в городе, судя по прогнозам, должно вырасти от 5,5 до 7,7 тысячи.