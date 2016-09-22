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Через 14 лет средняя зарплата ростовчан может вырасти до 114,2 тыс

22 сентября 2016, 14:24
Власти Ростова-на-Дону опубликовали долгосрочную стратегию социально-экономического развития столицы ЮФО, документ размещен на сайте горадминистрации.

Документ содержит базовый и оптимистический вариант развития экономики города. По первому зарплата ростовчан через 14 лет должна составлять в среднем 89,6 тысячи рублей, по второму – 114,2 тысячи. Среднегодовая численность населения донской столицы должна составлять 1,16 миллиона человек по базовому сценарию и 1,33 миллиона – по оптимистическому.
Число субъектов малого и среднего бизнеса в городе, судя по прогнозам, должно вырасти от 5,5 до 7,7 тысячи.

"Также по прогнозам властей уже через 4 года в Ростове-на-Дону будут возводить минимум по миллиону квадратных метров жилой недвижимости в год", - говорится в документе.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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