Дольщики ЖК "Европейский" получат квартиры в Ростове в 2017 году

По его словам, новый инвестор уже внес изменения в проектную документацию, уточнил границы земельных участков, отведенных на строительство, и заключил допсоглашения к договорам аренды. Сейчас он получает новые разрешения на строительство, после чего рабочие приступят к завершению объектов.