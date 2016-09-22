rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дольщики ЖК "Европейский" получат квартиры в Ростове в 2017 году

22 сентября 2016, 08:07
Дольщики жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону смогут получить первые квартиры уже в 2017 году, сообщил журналисту RostovGazeta руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Андрей Соловьев.

ЖК "Европейский" расположен в западном жилом массиве на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Дольщики ждут своих квартир с 2015 года. Сейчас из десяти недостроенных многоквартирных домов половина находится на этапе котлована.

"Заключение инвестиционного соглашения с ООО "Полет" создаст возможности для финансирования и завершения строительства в 2017 году", — отметил Соловьев.

По его словам, новый инвестор уже внес изменения в проектную документацию, уточнил границы земельных участков, отведенных на строительство, и заключил допсоглашения к договорам аренды. Сейчас он получает новые разрешения на строительство, после чего рабочие приступят к завершению объектов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00