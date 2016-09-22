Дольщики ЖК "Европейский" получат квартиры в Ростове в 2017 году

ЖК "Европейский" расположен в западном жилом массиве на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Дольщики ждут своих квартир с 2015 года. Сейчас из десяти недостроенных многоквартирных домов половина находится на этапе котлована.
"Заключение инвестиционного соглашения с ООО "Полет" создаст возможности для финансирования и завершения строительства в 2017 году", — отметил Соловьев.
По его словам, новый инвестор уже внес изменения в проектную документацию, уточнил границы земельных участков, отведенных на строительство, и заключил допсоглашения к договорам аренды. Сейчас он получает новые разрешения на строительство, после чего рабочие приступят к завершению объектов.