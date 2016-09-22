КПРФ оспаривает результаты голосования на четырех участках в Ростове

В "Единой России" результатами выборов довольны. В двух других парламентских партиях итоги голосования не комментируют. В пресс-службе регионального избиркома сообщают, что каждая партия вправе оспорить результаты голосования в суде: только по его решению на отдельных участках могут пересчитать бюллетени. Они хранятся в территориальной комиссии до года. "Партии предстоит еще собрать доказательную базу и свидетельские показания. От громких заявлений, которые делают партии, до реальных дел может так и не дойти", — отмечают в пресс-службе.

