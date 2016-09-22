КПРФ оспаривает результаты голосования на четырех участках в Ростове

По сведениям Кислициной, на участке №2626, расположенном по улице Маршала Жукова, 34 а, в детском саду №8 произошел вброс нескольких пачек бюллетеней. Это зафиксировали камеры наблюдения. Председатель избирательной комиссии с правом решающего голоса препятствовал их изъятию после вскрытия урн. Представителям коммунистической партии удалось заполучить только одну из пачек – в ней было пять бюллетеней за "Единую Россию" и пять за кандидата в депутаты по 150-му одномандатному округу от "Справедливой России".
На других трех участках: №1993 и №1994 на улице 2-й Краснодарской, 68 в школе №37 и №2014 на улице Калининградской, 1 в школе №15 членам избирательной комиссии от КПРФ запретили пересчитать голоса по политическим партиям, в частности, "Единой России" и КПРФ, после завершения подсчета голосов.
"Отмена результатов голосования по этим участкам, конечно, не сможет повлиять на итоги выборов, однако будут наказаны те лица, которые пытались фальсифицировать результаты. Это повлияет на чистоту и демократичность выборов в следующем году", – отмечает Кислицина.
В "Единой России" результатами выборов довольны. В двух других парламентских партиях итоги голосования не комментируют. В пресс-службе регионального избиркома сообщают, что каждая партия вправе оспорить результаты голосования в суде: только по его решению на отдельных участках могут пересчитать бюллетени. Они хранятся в территориальной комиссии до года. "Партии предстоит еще собрать доказательную базу и свидетельские показания. От громких заявлений, которые делают партии, до реальных дел может так и не дойти", — отмечают в пресс-службе.