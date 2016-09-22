rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Победа" организует авиарейсы из Ростова в Баку, Ереван и Тбилиси

22 сентября 2016, 15:05
Авиаперевозчик "Победа" запустит рейсы из Ростова-на-Дону в Баку, Ереван и Тбилиси, эта информация появилась на сайте организации.

Рейс в Баку появится с 31 октября. Он будет осуществляться с понедельника через день. Вылет запланирован в 15.20 мск. Это направление будет действовать минимум до марта следующего года.

На Ереван появится два рейса. Один будет работать ежедневно с вылетом в 13.10, другой - по вторникам, четвергам и субботам с вылетом в 16.05. Первое направление будет действовать в марте, второе - с конца октября по март следующего года.

По данным СМИ, также появятся рейсы в Ереван, однако на сайте перевозчика такой информации нет.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00