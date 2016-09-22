"Победа" организует авиарейсы из Ростова в Баку, Ереван и Тбилиси

Рейс в Баку появится с 31 октября. Он будет осуществляться с понедельника через день. Вылет запланирован в 15.20 мск. Это направление будет действовать минимум до марта следующего года.
На Ереван появится два рейса. Один будет работать ежедневно с вылетом в 13.10, другой - по вторникам, четвергам и субботам с вылетом в 16.05. Первое направление будет действовать в марте, второе - с конца октября по март следующего года.
По данным СМИ, также появятся рейсы в Ереван, однако на сайте перевозчика такой информации нет.