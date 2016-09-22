После выборов в Ростове расследуют шесть сообщений, возбудили одно дело

Среди нарушений - попытки вброса голосов, которые зафиксировали камеры наблюдения, в том числе, прогремевший на всю страну вброс на участке №1958 на улице Комсомольской. Результаты голосования на нем отменили, по факту нарушения возбудили уголовное дело на статье 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов". В управление также поступило заявление о попытке подкупа члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на участке №2035 Олеси Смирновой. Ей предложили взятку в размере 5 тысяч рублей.