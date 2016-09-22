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После выборов в Ростове расследуют шесть сообщений, возбудили одно дело

22 сентября 2016, 13:26
После выборов в Ростове-на-Дону следственный комитет проводит проверку по шести заявлениям, возбужденно одно уголовное дело, сообщила журналисту RostovGazeta старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.

Среди нарушений - попытки вброса голосов, которые зафиксировали камеры наблюдения, в том числе, прогремевший на всю страну вброс на участке №1958 на улице Комсомольской. Результаты голосования на нем отменили, по факту нарушения возбудили уголовное дело на статье 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов". В управление также поступило заявление о попытке подкупа члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на участке №2035 Олеси Смирновой. Ей предложили взятку в размере 5 тысяч рублей.

"Сейчас мы проводим процессуальные проверки по шести сообщениям, в том числе по поводу взятки на участке №2035", - отметила Гагалаева.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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