На Дону без воды остались 50 домов и 7 детсадов

"Из-за этих мер без горячей воды остались 54 многоквартирных дома, 7 детсадов, 2 детдома и 4 медучреждения", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в адрес глав организаций прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. Также обращения были направлены в антимонопольную службу. Помимо этого, в суд предъявили иск об обязании восстановить газоснабжение.
Ранее "Газпром" прекратил подачу газа на три котельные Новочеркасска по тем же причинам. Со стороны прокуратуры были предприняты аналогичные меры.