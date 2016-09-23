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На Дону без воды остались 50 домов и 7 детсадов

23 сентября 2016, 14:49
В Таганроге и Азовском районе Ростовской области ростовский "Газпром" и "ТНС энерго Ростов-на-Дону" прекратили подачу услуг из-за задолженности абонентов перед этими организациями, сообщает в пятницу областная прокуратура.

"Из-за этих мер без горячей воды остались 54 многоквартирных дома, 7 детсадов, 2 детдома и 4 медучреждения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в адрес глав организаций прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. Также обращения были направлены в антимонопольную службу. Помимо этого, в суд предъявили иск об обязании восстановить газоснабжение.

Ранее "Газпром" прекратил подачу газа на три котельные Новочеркасска по тем же причинам. Со стороны прокуратуры были предприняты аналогичные меры.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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