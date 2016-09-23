На Дону убийство 54-летней давности раскрыли по молекулярной экспертизе

Напомним, 54 года назад в регионе фигурант убил из ружья преседателя сельсовета. Также он стрелял в участкового и его водителя, но они успели укрыться. Удалось найти убийцу в этом году, им оказался 74-летний мужчина, который отбывает наказание в колонии в Ульяновской области.