На Дону убийство 54-летней давности раскрыли по молекулярной экспертизе

Posted 23 сентября 2016, 08:32
Published 23 сентября 2016, 08:32
Modified 11 сентября 2022, 15:45
Updated 11 сентября 2022, 15:45
Напомним, 54 года назад в регионе фигурант убил из ружья преседателя сельсовета. Также он стрелял в участкового и его водителя, но они успели укрыться. Удалось найти убийцу в этом году, им оказался 74-летний мужчина, который отбывает наказание в колонии в Ульяновской области.
"Для установления личности преступника провели молекулярно-генетическую экспертизу. Также удалось опросить трех очевидцев произошедшего и родственников потерпевших", - сказано в сообщении.
Уточняется, что фигуранта осудили на 12 лет заключения.