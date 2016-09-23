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Posted 23 сентября 2016, 08:32

Published 23 сентября 2016, 08:32

Modified 11 сентября 2022, 15:45

Updated 11 сентября 2022, 15:45

На Дону убийство 54-летней давности раскрыли по молекулярной экспертизе

23 сентября 2016, 08:32
В Ростовской области убийство, которое было совершено в 1962 году, удалось раскрыть благодаря проведению молекулярно-генетической экспертизы, сообщает в пятницу областное управление СКР.

Напомним, 54 года назад в регионе фигурант убил из ружья преседателя сельсовета. Также он стрелял в участкового и его водителя, но они успели укрыться. Удалось найти убийцу в этом году, им оказался 74-летний мужчина, который отбывает наказание в колонии в Ульяновской области.

"Для установления личности преступника провели молекулярно-генетическую экспертизу. Также удалось опросить трех очевидцев произошедшего и родственников потерпевших", - сказано в сообщении.

Уточняется, что фигуранта осудили на 12 лет заключения.

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