Ростовская компания планирует внедрить новую технологию добычи газа

"Это современная технология мобильных установок, в отличие от стационарных заводов, которые действуют сейчас в России", - поясняет Тришин. Одна такая установка стоит в среднем 10 миллионов долларов и ставится прямо на скважину, газ сжижается в контейнеры. После этого газ готов к транспортировке на любые расстояния и любыми транспортными средствами - как автомобилями, так и кораблями. Сейчас компании нужно приобрести активы, стать собственниками и получить лицензию на деятельность, уточнил Тришин.
Владелец компании, австралийский бизнесмен и выходец из СССР Владимир Джамирзе заинтересован в покупке местных компаний, занимающихся этим. Компания нацелена на привлечение пула инвесторов. Также владелец намерен участвовать в аукционе на покупку контрольного пакета акций "Башнефти" за 6 миллиардов долларов.
Подготовлены программы переработки для месторождений, которые планируется приобретать в качестве активов. В планах добыча, эксплуатация, переработка и реализация, в том числе и на экспорт.