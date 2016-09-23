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Ростовская компания планирует внедрить новую технологию добычи газа

23 сентября 2016, 12:54
Компания "Лайтхауз Донойлгаз", находящаяся в Ростове-на-Дону, планирует заниматься добычей газа в Ростовской области с использованием высокотехнологичных мобильных установок, рассказал RostovGazeta гендиректор "Лайтхауз Донойлгаз" Анатолий Тришин.

"Это современная технология мобильных установок, в отличие от стационарных заводов, которые действуют сейчас в России", - поясняет Тришин. Одна такая установка стоит в среднем 10 миллионов долларов и ставится прямо на скважину, газ сжижается в контейнеры. После этого газ готов к транспортировке на любые расстояния и любыми транспортными средствами - как автомобилями, так и кораблями. Сейчас компании нужно приобрести активы, стать собственниками и получить лицензию на деятельность, уточнил Тришин.

Владелец компании, австралийский бизнесмен и выходец из СССР Владимир Джамирзе заинтересован в покупке местных компаний, занимающихся этим. Компания нацелена на привлечение пула инвесторов. Также владелец намерен участвовать в аукционе на покупку контрольного пакета акций "Башнефти" за 6 миллиардов долларов.

Подготовлены программы переработки для месторождений, которые планируется приобретать в качестве активов. В планах добыча, эксплуатация, переработка и реализация, в том числе и на экспорт.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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