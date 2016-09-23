Ростовская компания планирует внедрить новую технологию добычи газа

"Это современная технология мобильных установок, в отличие от стационарных заводов, которые действуют сейчас в России", - поясняет Тришин. Одна такая установка стоит в среднем 10 миллионов долларов и ставится прямо на скважину, газ сжижается в контейнеры. После этого газ готов к транспортировке на любые расстояния и любыми транспортными средствами - как автомобилями, так и кораблями. Сейчас компании нужно приобрести активы, стать собственниками и получить лицензию на деятельность, уточнил Тришин.