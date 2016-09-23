Ростовский претендент на "Башнефть" хочет купить и другие компании

"Владелец "Лайтхауз Донойлгаз" работает в основном в Тихоокеанском регионе. Работают, в частности, с Сингапуром, Бахрейном, занимаются трейдингом. Также у компании в планах - расширять своё присутствие в Ростовской области. Есть на примете несколько компаний, которые мы бы хотели купить", - комментирует Тришин.
Ростовская корпорация хочет не только инвестировать в нефтяную отрасль южного региона, но и заниматься газом. В планах - работа на современном высокотехнологичном оборудовании по сжижению газа, работа с метаном.
Планируется также участие в открытом аукционе на покупку контрольного пакета "Башнефти", владелец готов вложить более 6 миллионов долларов в это предприятие. Это больше, чем готовы отдать за компанию другие претенденты на "Башнефть".