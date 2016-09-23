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Ростовский претендент на "Башнефть" хочет купить и другие компании

23 сентября 2016, 09:37
Ростовская нефтяная компания хочет купить не только "Башнефть", уже проведены переговоры и намечены сделки по другим активам в нефтегазовом секторе, рассказал RostovGazeta гендиректор ростовской "Лайтхауз Донойлгаз" Анатолий Тришин.

"Владелец "Лайтхауз Донойлгаз" работает в основном в Тихоокеанском регионе. Работают, в частности, с Сингапуром, Бахрейном, занимаются трейдингом. Также у компании в планах - расширять своё присутствие в Ростовской области. Есть на примете несколько компаний, которые мы бы хотели купить", - комментирует Тришин.

Ростовская корпорация хочет не только инвестировать в нефтяную отрасль южного региона, но и заниматься газом. В планах - работа на современном высокотехнологичном оборудовании по сжижению газа, работа с метаном.

Планируется также участие в открытом аукционе на покупку контрольного пакета "Башнефти", владелец готов вложить более 6 миллионов долларов в это предприятие. Это больше, чем готовы отдать за компанию другие претенденты на "Башнефть".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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