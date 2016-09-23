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Жителя Дона осудили на 12 лет за убийство 50-летней давности

23 сентября 2016, 09:31
В Ростовской области суд приговорил к 12 годам заключения местного жителя, который совершил убийство 54 года назад, сообщает в пятницу областная прокуратура.

"Суд установил, что в 1962 году фигурант застрелил из ружья председателя Грушевского сельского совета. Также он попытался убить сотрудника милиции и его коллегу-водителя", - сказано в сообщении.

Уточняется, что потерпевшие обвиняли подсудимого в кражах. Это стало причиной совершения преступления. Фигуранта объявили во всесоюзный розыск.

Осужденный изменил фамилию, имя, отчество и дату рождения, и в это время отбывал наказание в колонии в другом регионе страны за покушение на убийство.

Приговор в законную силу не вступил.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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