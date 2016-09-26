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Новочеркасские котельные получили газ

26 сентября 2016, 15:29
"Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" возобновил подачу газа трем котельным в Новочеркасске, говорится в сообщении компании.

Это произошло после того, как с МУП ТС в городе Новочеркасске были подписаны документы об урегулировании задолженности. Также газораспределительная компания в настоящее время ведет переговоры с предприятием-должником в Азове МУП "Теплоэнерго". Компания задолжала газовикам порядка 66 миллионов рублей, из-за чего "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" прекратил подачу газа двум котельным.

А вот жители шести микрорайонов Таганрога пока остаются заложниками ситуации, сдвигов в разрешении проблемы накопившихся долгов за газ ООО "Тепловая Генерация" пока нет. "Компания отказывается идти навстречу газовикам", - сказано в сообщении.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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