Новочеркасские котельные получили газ

Это произошло после того, как с МУП ТС в городе Новочеркасске были подписаны документы об урегулировании задолженности. Также газораспределительная компания в настоящее время ведет переговоры с предприятием-должником в Азове МУП "Теплоэнерго". Компания задолжала газовикам порядка 66 миллионов рублей, из-за чего "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" прекратил подачу газа двум котельным.