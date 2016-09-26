Пассажир рейса Прага - Ростов незаконно ввез часы и украшения на €96 тыс

“Часы, галантерея и одежда таких марок, как Vacheron Constantin, Louis Vuitton, Burberry, Stefano Ricci и прочих в общем количестве 26 единиц задержанный вез для личного пользования. Однако общая сумма ввозимого товара составила 96 тысяч евро, что в 10 раз превышает сумму беспошлинного ввоза. Мужчина, не задекларировавший дорогие предметы, таким образом пытался обойти необходимость уплаты налогового сбора в сумме на 1,9 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.