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Пассажир рейса Прага - Ростов незаконно ввез часы и украшения на €96 тыс

26 сентября 2016, 10:33
Партию товаров класса "люкс" изъяли сотрудники ростовского аэропорта у прибывшего из Праги мужчины, информирует Южное таможенное управление.

“Часы, галантерея и одежда таких марок, как Vacheron Constantin, Louis Vuitton, Burberry, Stefano Ricci и прочих в общем количестве 26 единиц задержанный вез для личного пользования. Однако общая сумма ввозимого товара составила 96 тысяч евро, что в 10 раз превышает сумму беспошлинного ввоза. Мужчина, не задекларировавший дорогие предметы, таким образом пытался обойти необходимость уплаты налогового сбора в сумме на 1,9 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.

По факту происшедшего проводится административное расследование.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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