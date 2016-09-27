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Дон представит в Совфеде 90 инвестпроектов на 650 млрд рублей

27 сентября 2016, 13:29
Донской край представит в Совете Федерации более 90 инвестиционных проектов общей стоимостью 650 миллиардов рублей, рассказали в облправительстве.

"Губернатор региона Василий Голубев ознакомит парламентариев с инвестпроектами и проведет презентацию экспозиции, которую разместили в вестибюлях здания российского парламента", – уточнили власти региона.

Сенаторы увидят достижения Дона, его социально-экономическое развитие, потенциал промышленности, жилстроя, туризма и другие ключевые экономические показатели.

Среди проектов экспозиции – международный аэропорт "Платов", стадион "Ростов-Арена" и прочие крупные стройки. Напомним, что в парламенте впервые в истории проходят Дни Ростовской области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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