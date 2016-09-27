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На Дону осудили 5 человек за кражу у граждан 1,5 млрд руб

27 сентября 2016, 12:09
В Ростовской области суд приговорил к срокам до 11,5 года заключения пятерых местных жителей, которые украли у граждан свыше 1,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник областная прокуратура.

"Суд установил, что фигуранты заключали фиктивные договоры займов, по которым получали деньги потребительского кооператива. Потерпевшие вносили в организацию средства, которые по истечении срока действия договоров им не возвращались. Часть похищенных денег была легализована", - сказано в сообщении.

Уточняется, что подсудимых приговорили к срокам от шести лет заключения условно до 11,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Также их оштрафовали на суммы от 550 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, был сохранен арест на имущество осужденных для возмещения причиненного ущерба.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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