На Дону осудили 5 человек за кражу у граждан 1,5 млрд руб

"Суд установил, что фигуранты заключали фиктивные договоры займов, по которым получали деньги потребительского кооператива. Потерпевшие вносили в организацию средства, которые по истечении срока действия договоров им не возвращались. Часть похищенных денег была легализована", - сказано в сообщении.
Уточняется, что подсудимых приговорили к срокам от шести лет заключения условно до 11,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Также их оштрафовали на суммы от 550 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей.
Кроме того, был сохранен арест на имущество осужденных для возмещения причиненного ущерба.