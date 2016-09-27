За четыре дня в Ростове раскупили все IPhone 7 Plus

Стоимость IPhone 7 с диагональю экрана 4,7 в них варьируется от 56990 рублей за модель с 32 гигабайтами памяти, 65990 рублей за модель со 128 гигабайтами памяти и 74990 рублей за модель с 256 гигабайтами памяти. По предварительному заказу IPhone 7 Plus на 32 гигабайта обойдется в 67990 рублей, на 128 гигабайт – 76990 рублей и на 256 гигабайт – 85990 рублей.