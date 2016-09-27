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За четыре дня в Ростове раскупили все IPhone 7 Plus

27 сентября 2016, 15:45
В федеральных магазинах электроники в Ростове-на-Дону уже через четыре дня после старта продаж не осталось IPhone 7 Plus, тогда как IPhone 7 доступен для покупки, стало известно журналисту RostovGazeta в ходе мониторинга цен на новый IPhone.

Более высокий спрос на IPhone 7 Plus объясняется тем, что он оборудован двойной камерой по 12 мегапикселей каждая с 10-кратным цифровым увеличением изображения. В активном режиме он работает на семь часов дольше, чем IPhone 7 и 6s.

"Купить его можно только по предварительному заказу. Сейчас их в наличии нет", — сообщили журналисту сразу в нескольких федеральных магазинах электроники.

Стоимость IPhone 7 с диагональю экрана 4,7 в них варьируется от 56990 рублей за модель с 32 гигабайтами памяти, 65990 рублей за модель со 128 гигабайтами памяти и 74990 рублей за модель с 256 гигабайтами памяти. По предварительному заказу IPhone 7 Plus на 32 гигабайта обойдется в 67990 рублей, на 128 гигабайт – 76990 рублей и на 256 гигабайт – 85990 рублей.

Местные мелкооптовые магазины электроники предлагают переплатить за новый IPhone 7 в среднем от 7 до 30 тысяч рублей в зависимости от объема памяти, цвета и диаметра модели. Стоимость самого дешевого составляет 63999 рублей, самого дорогого – Iphone 7 цвета черный оникс – 86999 рублей.

Расхождения в цене на дефицитный в городе IPhone 7 Plus достигает от 21 до 69 тысяч рублей. Минимальная стоимость 78999 рублей за модель с памятью в 32 гигабайта, максимальная – 154990 рублей за 256-гигабайтный IPhone 7 Plus цвета черный оникс.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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