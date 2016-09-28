Имущество "ТагАЗа" вновь пытаются продать с молотка

Речь идет о производственном оборудовании, предназначенном для сборки и ремонта автомобилей, всего на торги выставлено около 4 тысяч единиц. Торги пройдут в формате публичного предложения с шагом на понижение.
Проводившиеся ранее торги по продаже имущества автомобильного завода не состоялись. Желающих купить земельные участки, производственные цеха, объекты инфраструктуры, административные здания, оборудование и сборочные линии автомобилей не оказалось. Стоимость единого лота была оценена в 4,1 миллиарда рублей.
Напомним, задолженность предприятия перед кредиторами составляет 31 миллиард рублей. Финансовые затруднения у завода начались на фоне экономического кризиса в 2009 году.