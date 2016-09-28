rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Имущество "ТагАЗа" вновь пытаются продать с молотка

28 сентября 2016, 11:56
Имущество "Таганрогского автомобильного завода" вновь собираются продать с молотка, стоимость лота составила 487,4 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о производственном оборудовании, предназначенном для сборки и ремонта автомобилей, всего на торги выставлено около 4 тысяч единиц. Торги пройдут в формате публичного предложения с шагом на понижение.

Проводившиеся ранее торги по продаже имущества автомобильного завода не состоялись. Желающих купить земельные участки, производственные цеха, объекты инфраструктуры, административные здания, оборудование и сборочные линии автомобилей не оказалось. Стоимость единого лота была оценена в 4,1 миллиарда рублей.

Напомним, задолженность предприятия перед кредиторами составляет 31 миллиард рублей. Финансовые затруднения у завода начались на фоне экономического кризиса в 2009 году.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00