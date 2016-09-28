Парамоновские родники в Ростове внесли в Государственный водный реестр

"Официально на территории Ростова не было ни одного зарегистрированного родника, и было так до 19 сентября. Инициативная группа общими усилиями добилась официального признания родников, при этом регистрация была не бесплатной – для этого собирали деньги всем миром", - сообщает Сушков.

