Парамоновские родники в Ростове внесли в Государственный водный реестр

"Официально на территории Ростова не было ни одного зарегистрированного родника, и было так до 19 сентября. Инициативная группа общими усилиями добилась официального признания родников, при этом регистрация была не бесплатной – для этого собирали деньги всем миром", - сообщает Сушков.
Работа в этом направлении велась более года, и это лишь первый шаг к сохранению Пармоновского комплекса, куда входят родники, утверждает он. Активисты инициативной группы выступают за сохранение общенародного бесплатного доступа к воде родника и за реставрацию Парамоновских складов.
По сообщениям СМИ, городские власти отдали в аренду землю, на которой находится комплекс, на 45 лет компании "Альянс-М", которая планировала построить на его месте ресторанно-гостиничный комплекс и выставочную галерею. Здание складов признали аварийным, его преображение отложили до 2017 года. Купальню демонтировали, а доступ к воде перекрыли решётками.