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Парамоновские родники в Ростове внесли в Государственный водный реестр

28 сентября 2016, 07:35
Три родника на Пармановских складах в сентябре внесли в Государственный водный реестр, рассказал RostovGazeta представитель инициативной группы по сохранению Парамоновского комплекса Александр Сушков.

"Официально на территории Ростова не было ни одного зарегистрированного родника, и было так до 19 сентября. Инициативная группа общими усилиями добилась официального признания родников, при этом регистрация была не бесплатной – для этого собирали деньги всем миром", - сообщает Сушков.

Работа в этом направлении велась более года, и это лишь первый шаг к сохранению Пармоновского комплекса, куда входят родники, утверждает он. Активисты инициативной группы выступают за сохранение общенародного бесплатного доступа к воде родника и за реставрацию Парамоновских складов.

По сообщениям СМИ, городские власти отдали в аренду землю, на которой находится комплекс, на 45 лет компании "Альянс-М", которая планировала построить на его месте ресторанно-гостиничный комплекс и выставочную галерею. Здание складов признали аварийным, его преображение отложили до 2017 года. Купальню демонтировали, а доступ к воде перекрыли решётками.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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