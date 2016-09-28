Валентина Матвиенко ознакомилась с проектами Ростовской области

"Презентацию экспозиции для председателя верхней палаты парламента губернатор провел в среду, 28 сентября – именно сегодня состоятся главные события Дней Ростовской области. Голубев рассказал Матвиенко о самых важных инвестпроектах и показал председателю масштабные декорации экспозиции", – уточнили в обладминистрации.
Губернатор отчитался о ходе строительства аэропортового комплекса, жилья, продемонстрировал выставку товаров местных предприятий, модель амфибии Бе-200ЧС и другой техники донского производства. Голубев также особо отметил позитивный инвестиционный климат региона.