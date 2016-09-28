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Валентина Матвиенко ознакомилась с проектами Ростовской области

28 сентября 2016, 10:23
Губернатор Дона Василий Голубев наглядно продемонстрировал Валентине Матвиенко экспозицию региона, которую установили в рамках Дней Ростовской области в вестибюлях Совфеда, рассказали в областном правительстве.

"Презентацию экспозиции для председателя верхней палаты парламента губернатор провел в среду, 28 сентября – именно сегодня состоятся главные события Дней Ростовской области. Голубев рассказал Матвиенко о самых важных инвестпроектах и показал председателю масштабные декорации экспозиции", – уточнили в обладминистрации.

Губернатор отчитался о ходе строительства аэропортового комплекса, жилья, продемонстрировал выставку товаров местных предприятий, модель амфибии Бе-200ЧС и другой техники донского производства. Голубев также особо отметил позитивный инвестиционный климат региона.


#Новости#Политика#Денис Объедкин
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