Валентина Матвиенко ознакомилась с проектами Ростовской области

"Презентацию экспозиции для председателя верхней палаты парламента губернатор провел в среду, 28 сентября – именно сегодня состоятся главные события Дней Ростовской области. Голубев рассказал Матвиенко о самых важных инвестпроектах и показал председателю масштабные декорации экспозиции", – уточнили в обладминистрации.