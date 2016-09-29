FARE уведомит УЕФА об инциденте с бананом на матче "Ростова"

"На фотографии – банан, который бросили на траву поля. Думается, предназначался он Йетро Виллемсу", – снабдила комментарием фотографию инцидента FARE.
Американские СМИ сообщают, что отчет составят и направят футбольному союзу в ближайшее время. Глава FARE также уточнил, что банан пролежал на поле 15 минут, однако в матчевом отчете об этом не упомянули.
В исследованиях FARE также сказано о неоднократных проявлениях расизма со стороны российских болельщиков во время матчей с участием чернокожих легионеров. Так, организация зафиксировала 92 подобных случая в сезоне 2014-2015.