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FARE уведомит УЕФА об инциденте с бананом на матче "Ростова"

29 сентября 2016, 13:20
Футбольная организация по борьбе против расизма и ксенофобии (FARE) направит УЕФА отчет о выброшенном на поле банане на матче "Ростов" – ПСВ, сообщила организация в своем Twitter.

"На фотографии – банан, который бросили на траву поля. Думается, предназначался он Йетро Виллемсу", – снабдила комментарием фотографию инцидента FARE.

Американские СМИ сообщают, что отчет составят и направят футбольному союзу в ближайшее время. Глава FARE также уточнил, что банан пролежал на поле 15 минут, однако в матчевом отчете об этом не упомянули.

В исследованиях FARE также сказано о неоднократных проявлениях расизма со стороны российских болельщиков во время матчей с участием чернокожих легионеров. Так, организация зафиксировала 92 подобных случая в сезоне 2014-2015.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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